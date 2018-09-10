Один человек погиб и двое пострадали в тройном ДТП под Саратовом

По последним данным, один человек погиб и двое пострадали в результате крупного ДТП на трассе Сызрань–Самара–Волгоград. Погибший — водитель, по вине которого произошла авария. Он умер уже в больнице.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», авария произошла накануне днем, 9 сентября. ВАЗ-2114, двигаясь в сторону Волгограда, выехал на встречную полосу и столкнулся там с ВАЗ-2109. После этого произошло его столкновение с Suzuki Grand Vitara.

В результате водитель ВАЗа-2114 был госпитализирован с многочисленными травмами. Позже он скончался в больнице. Также помощь медиков понадобилась пассажирке иномарки и еще одного участвовавшего в аварии отечественного автомобиля.

Сегодня стало известно о том, что в крупное ДТП попал президент Молдавии Игорь Додон. На трассе Страшен–Калараш его кортеж столкнулся с грузовиком.