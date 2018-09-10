Прямой эфир

Испорченными продуктами кормили пассажиров на станции Печора в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Транспортная прокуратура города Печора в Коми проверила закусочную «Подкова», которая работает на железнодорожной станции. В ее работе обнаружены нарушения.

Так, выяснилось, что в кафе продавали продукты с истекшим сроком годности. Пока не уточняется, почему была инициирована проверка и есть ли пострадавшие от подобных действий руководства закусочной.

ИА «Комиинформ» уточняет, что в отношении собственника торговой точки возбуждено дело об административном правонарушении. Он оштрафован на 30 тыс. рублей.

В середине августа в Туле было закрыто кафе после того, как 19 посетителей, поев там, отравились. Установлено, что возбудителем заболевания стала сальмонелла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о подготовке к уничтожению следов отравляющих веществ в доме Скрипалей
The Telegraph рассказала о «ключевой роли» Женевы в «деле Скрипалей»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017