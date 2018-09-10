Испорченными продуктами кормили пассажиров на станции Печора в Коми

Транспортная прокуратура города Печора в Коми проверила закусочную «Подкова», которая работает на железнодорожной станции. В ее работе обнаружены нарушения.

Так, выяснилось, что в кафе продавали продукты с истекшим сроком годности. Пока не уточняется, почему была инициирована проверка и есть ли пострадавшие от подобных действий руководства закусочной.

ИА «Комиинформ» уточняет, что в отношении собственника торговой точки возбуждено дело об административном правонарушении. Он оштрафован на 30 тыс. рублей.

В середине августа в Туле было закрыто кафе после того, как 19 посетителей, поев там, отравились. Установлено, что возбудителем заболевания стала сальмонелла.