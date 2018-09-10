Двое детей пострадали при падении из окон в Ярославле

Сразу два инцидента с выпадением детей из окон зафиксированы в Ярославле. Оба произошли в один день, 8 сентября.

Как сообщает ЯРНОВОСТИ, на улице Гагарина из окна квартиры на 10-м этаже выпал трехлетний малыш. От полученных ранений он умер на месте. На улице Жукова из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок. Сейчас он в реанимации.

Установлено, что оба мальчика были оставлены родителями без присмотра. Они выпали из окон, облокотившись на москитную сетку. По обоим фактам следственные органы проводят процессуальную проверку.

В середине августа сообщалось, что в Астрахани воспитатели детского сада скрыли факт падения из окна четырехлетнего ребенка.