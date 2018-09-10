Массовая гибель рыбы зафиксирована в одном из озер под Новосибирском

Массовый мор рыбы произошел в озере Каргат в Каргатском районе Новосибирской области. О произошедшем в экологические организации сообщили местные жители после того, как увидели множество рыбы на берегу.

Причиной произошедшего стали действия фермеров, которые, как выяснилось во время проверки, вывозили навоз на ближайшие к озеру поля. Как сообщил vn.ru специалист по природоохране районной администрации Игорь Кузьмин, в период дождей часть органических удобрений попадала в водоем.

Руководители местных хозяйств заплатили штраф за нанесенный озеру урон. Они заверили, что в будущем не будут удобрять подобным способом прибрежный участок полей. Только так, по мнению экологов, можно избежать отравления рыбы в Каргате.

В конце августа стало известно о том, что Росрыболовство будет пополнять рыбные запасы озера Байкал, чтобы сохранить его биоресурсы. Об этом говорится в рабочей версии паспорта нацпроекта «Экология».