Пожар произошел в многоэтажном доме в Барнауле

В многоэтажном доме в Барнауле произошел пожар. Горела квартира на девятом этаже.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного накануне, 9 сентября, в 21:50. С огнем боролись семеро спасателей и две единицы техники.

Площадь пожара составила 3 кв. м. Горели мебель и вещи. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина случившегося — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Крупный пожар произошел в многоквартирном деревянном доме в Томске. Пожарным удалось спасти из огня девять человек, в том числе грудного ребенка.