Разведка США подозревает Асада в готовности применить хлор

Разведка США подозревает, что президент Сирии Башар Асад готов применить отравляющий газ хлор в операции по освобождении Идлиба от боевиков. С таким утверждением выступила Wall Street Journal в воскресенье, 10 сентября.

Источники издания утверждают, что Асад отдал приказ применять хлор при наступлении на силы «мятежников».

В статье отмечается, что президент США Дональд Трамп пока не решил наносить ему удар по Сирии в случае якобы применения Асадом химического оружия. Но если удар будет нанесен, то он будет масштабнее предыдущих.

25 августа Минобороны РФ заявило о подготовке США и их союзниками нового удара по Сирии. Сообщалось, что в качестве предлога будет использована инсценировка применения сирийскими властями химоружия против мирных жителей в провинции Идлиб.

В июне президент Асад заявил, что не исключает новых инсценировок Западом химических атак на территории страны.

Официальный Дамаск отрицает наличие у него химического оружия.