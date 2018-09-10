В Пентагоне открестились от применения фосфорных бомб в Сирии

Пентагон не имеет информации об использовании фосфорных боеприпасов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября, заявил официальный представитель американского минобороны Шон Робертсон.

«В настоящее время мы не получали никаких сообщений об использовании фосфорных боеприпасов <...> Ни одна из воинских частей в том районе не оснащена фосфорными боеприпасами», –– цитирует его ТАСС.

В воскресенье, 9 сентября, Минобороны РФ сообщило, что накануне истребители F-15 ВВС США нанесли удары по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. При этом американские военные применили запрещенные Женевской конвенцией фосфорные зажигательные боеприпасы.

По данным ведомства, в результате ударов начались сильные пожары. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

25 августа российское военное ведомство узнало о подготовке США и их союзников к новым ударам по Сирии после осуществления боевиками провокации с химоружием.

Отмечается, что в республику был переброшен американский бомбардировщик с 24 крылатыми ракетами и дополнительный военный контингент. Кроме того, в Персидский залив прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами.