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Российские физики предложили революционный метод ускорения электронов

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Фото: home.cern/Maximilien Brice/Julien Ordan
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Физики-теоретики из Сибири создали теоретическую модель ускорения электронов с помощью волны, образованной протонами в плазме. Новый метод позволит увеличить энергию электронов в 100 раз по сравнению с современными достижениями.

Как рассказал «Известиям» главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН, профессор Новосибирского государственного университета Константин Лотов, речь идет о создании нового инструмента для физических исследований.

«Это способ позволит разобраться в устройстве нашего мира. Сначала нужно понять, как устроены кварки, а в конечном счете — как устроена Вселенная», — отметил ученый.

Достижение российских физиков было подтверждено в рамках эксперимента AWAKE, начавшегося недавно в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН).

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Фантастические времена уже близки»

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