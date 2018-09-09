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СМИ узнали о намерении Германии присоединиться к ударам США по Сирии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Минобороны Германии рассматривает вариант участия в ударах США, Франции и Великобритании по Сирии в случае применения там химоружия, пишет 9 сентября таблоид Bild.

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По данным издания, министр обороны Урсула фон дер Ляйен поручила изучить возможность задействования истребителей-бомбардировщиков Tornado в возможных военных акциях против армии президента Сирии Башара Асада.

В августе Минобороны России сообщило, что боевики готовят в Сирии провокацию с применением химоружия. Инсценировка послужит поводом для США и их союзников нанести новые удары по республике.

По данным ведомства, в подконтрольной террористам провинции Идлиб сконцентрированы несколько тысяч боевиков, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). Все они вооружены тяжелой бронетехникой, кроме того, им доставили цистерны с хлором.

Президент РФ Владимир Путин 7 сентября сообщил о наличии доказательств подготовки провокации.

В воскресенье стало известно, что США направили дополнительный военный контингент в Сирию. Ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец The Sullivans, оснащенный 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре был переброшен бомбардировщик с 24 крылатыми ракетами.

О готовности атаковать Сирию ранее заявила Франция.

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