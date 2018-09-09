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Президент Молдавии прокомментировал ДТП с участием своего кортежа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал столкновение грузовика с автомобилем из его кортежа.

«Всё в порядке, для меня и членов моей семьи всё обошлось без тяжёлых травм. Будьте внимательны и берегите себя и тех, кто вам дорог», — написал Додон в Facebook.

Молдавский лидер также поблагодарил всех, кто переживал за него и выражал слова поддержки.

«Благодарю всех людей, как из Молдовы, так и из-за границы, которые переживали за меня и за мою семью. Благодарю всех тех, кто написал мне тысячи сообщений, на которые у меня пока нет возможности ответить», –– сказал политик.

ДТП произошло 9 сентября на трассе Страшены–Калараш. Фуру на большой скорости вынесло на встречную полосу, и она протаранила автомобили, в котором находились президент с семьей и его охрана. СМИ сообщали, что мать Игоря Додона получила серьезные травмы, однако информация не подтвердилась. Самому президенту, по сообщению его пресс-службы, медицинская помощь не понадобилась.

Примечательно, что три дня назад в аварию попал советник молдавского президента Иван Чебан.

«Мы не сторонники теорий заговоров, но с этого момента будем более осторожными», — написал Чебан в соцсетях.

8 сентября сообщалось, что премьер-министр Абхазии попал в ДТП. Спасти политика врачам не удалось. По данным прокуратуры, виновник аварии находился под воздействием наркотиков.

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