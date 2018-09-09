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В Крыму прокомментировали условия Киева о возобновлении подачи воды

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Заявления Киева о возобновлении подачи воды в Крым при условии признания «оккупации» России являются провокацией, заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Он отметил, что нет смысла обсуждать вопрос возобновления подачи воды, так как Украина неспособна «на нормальные договорные отношения».

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«Украина предлагает провокацию. Никто на это соглашаться не будет. Без воды со стороны Северо-Крымского канала полуостров справлялся на протяжении четырех лет. Несмотря на то что проблема воды существует, для ее решения осуществляются различные меры, — цитирует политика RT.

Ганжара отметил, что подобные условия Киев выдвигал, когда устроил энергетическую блокаду полуострова.

«С похожим мы сталкивались в период энергоблокады полуострова, когда Украина оставила Крым без той электроэнергии, которая шла с материковой части», — рассказал депутат.

9 сентября украинский министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак заявил, что Киев может возобновить поставки воды в Крым, если Россия признает «факт оккупации» полуострова. После этого украинская сторона будет готова «обсуждать стоимость этой воды».

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за воссоединение с Россией. После этого Киев устроил несколько блокад: националисты подрывали ЛЭП, киевские власти перекрыли Северо-Крымский канал с целью «устроить засуху в Крыму».

Несмотря на созданные трудности, Россия смогла решить проблему с водоснабжением региона путем бурения новых артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу.

В Крыму тогда отметили, что полуостров не нуждается в тех «подачках» Украины.

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