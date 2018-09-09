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Три человека погибли в ДТП с маршруткой в Петербурге

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Фото: МЧС РФ/78.mchs.gov.ru
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Три человека погибли вечером 9 сентября в ДТП на Шлиссельбургском проспекте в Санкт-Петербурге, где иномарка столкнулась с маршруткой, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным такси. Погибли находившиеся в иномарке люди.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что авария произошла напротив остановки общественного транспорта. При столкновении маршрутный автобус ПАЗ упал на бок, семь пассажиров получили травмы. Трое из них доставлены в больницу.

В конце августа ДТП с участием автобуса и маршрутки произошло на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге. В аварии пострадали семь человек.

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