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В ЛНР заявили о готовности передать Украине 44 заключенных

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы (ЛНР) передать Киеву 44 заключенных, сообщил первый замглавы МВД ЛНР Роман Ведмеденко, возглавляющий комиссию по вопросам передачи Киеву осужденных до 2014 года.

«По 44 (осужденным. — Ред.) принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине», — цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы на переговорах по Донбассу Тони Фриш посетил Луганское учреждение исполнения наказаний и Суходольскую исправительную колонию. Присутствующая на встрече руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева отметила, что представители Киева к процессу перемещения осужденных готовность еще не проявили.

В середине августа украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что 14 граждан России, осужденных на Украине, желают быть обменянными на украинцев.

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