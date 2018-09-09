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СМИ узнали о визите главы минэнерго США в Москву на следующей неделе

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Фото: Global Look Press/Cheriss May
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Министр энергетики США Рик Перри на следующей неделе посетит Москву и встретится со своим российским коллегой Александром Новаком. Об этом в воскресенье, 9 сентября, со ссылкой на дипломатический источник сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, «встреча запланирована на 13 сентября».

Кроме того, глава американского ведомства намерен провести несколько встреч с представителями неправительственных организаций.

В предыдущий раз министры энергетики двух стран встречались в конце июня в Вашингтоне. Тогда они обсудили строительство газопровода «Северный поток – 2», а также проекты, прекращенные американскими компаниями из-за санкций. По итогам переговоров Перри заявил о важности сохранения диалога с Москвой.

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