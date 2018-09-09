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Соратник Додона попал в ДТП за три дня до аварии с участием президента

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Фото: facebook.com/Ion Ceban
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Иван Чебан, бывший советник и пресс-секретарь президента Молдавии Игоря Додона, попал в автомобильную аварию 6 сентября, за несколько дней до ДТП с участием кортежа главы государства. 

«Странно, что с разницей в три дня после ДТП с машиной, на которой я передвигался с шофером, также серьезно пострадал автомобиль президента. Мы не сторонники теорий заговоров, но с этого момента будем более осторожными, чтобы закончить всё то, что задумали», — написал Чебан на своей странице в Facebook 9 сентября. К записи он прикрепил фотографии разбитой машины и себя с шейным бандажем.

Автомобиль Додона попал в аварию 9 сентября. Мать молдавского лидера, находившаяся с ним в одной машине, получила серьезные ранения, сам глава государства серьезно не пострадал и от госпитализации отказался.

8 сентября в результате столкновения с автомобилем Lada погиб премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия. Виновник аварии находился под воздействием марихуаны и не имел при себе водительских прав. В республике пройдет траурный день в среду, 12 сентября.

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