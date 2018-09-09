Президент Эстонии пробежала полумарафон в мужской майке

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в марафоне в воскресенье, 9 сентября. Однако в ходе соревнования политик оказалась в чужой майке.

Соревнования прошли в Таллине. Президент дала старт забегу, после чего надела спортивную одежду и пробежала половину дистанции.

Кальюлайд преодолела 21,1 км за 1 час 50 мин 44 сек., расположившись на 929-м месте в общем зачете. Среди женщин ей удалось занять 157-ю позицию, а в своей возрастной группе (до 45 лет) — 17-ю.

Во время забега внимание журналистов привлекла майка главы государства. На ней значился номер 58 и имя «Мартин», отмечает «Интерфакс».

Как рассказала организатор марафона Мати Лиллиаллик порталу Delfi, из соображений безопасности Кальюлайд взяла номер спортсмена, не прибывшего на соревнования.