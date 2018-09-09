В ЛДПР прокомментировали драку с участием Жириновского

В партии ЛДПР заявили, что произошедшая в Москве потасовка с участием их лидера Владимира Жириновского является реакцией политика на многочисленные провокации в его адрес.

9 сентября глава партии посетил проходящий на Пушкинской площади несогласованный митинг в целях общения с присутствующими. Однако в адрес политика посыпались оскорбления, после чего завязалась потасовка.

«Еще в детстве Владимир Вольфович видел, как его сверстников, позволявших себе сквернословие в адрес старших, воспитывали простым и действенным способом: мыли ребенку рот с мылом. Видимо, напавшему на лидера ЛДПР провокатору-матерщиннику родительского внимания в свое время не хватило», — приводит РЕН ТВ заявление представителей партии.

Окончательно участник митинга разозлил депутата тогда, когда от личных оскорблений перешел к оскорблениям всего русского народа, говорится в сообщении. Кроме того, утверждается, что многие заметили торчащий из его штанов сине-желтый украинский паспорт.

«Получается, в Киеве совсем обнаглели. Сначала разрушили, разворовали собственную страну. А теперь засылают своих агентов-провокаторов <…> в Москву! В заключение отметим, что работа у таких подлецов небезопасная, так как у русского человека кулак крепкий, и в обиду мы себя не дадим!» — подытожили представители ЛДПР.

Видео с места инцидента ранее опубликовал телеканал РЕН ТВ. На кадрах видно, что народный избранник в белой кепке и рубашке крикнул одному из мужчин следующее: «Ты сейчас кровью будешь истекать!». Следом политик ударил его в лицо. Позже Жириновский победно склонился над мужчиной и заявил: «Лежи, подлец, сейчас скорая помощь приедет! Будешь в психушке лежать!».