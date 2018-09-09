Брошенный экипажем буксир выбросило на мель у берегов Крыма

Буксир «Шквал», откуда 8 сентября на плоту эвакуировался экипаж, сорвало с якоря и выбросило на мель у берегов Крыма, сообщил гендиректор госпредприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«Сейчас туда выехал экипаж, чтобы осмотреть состояние корпуса и повреждения. Вышел [другой] буксир», — цитирует его ТАСС.

Волков уточнил, что второе судно попробует забрать «Шквал», если позволят погодные условия.

Накануне сообщалось, что весь экипаж потерпевшего бедствие в Керченском проливе буксира был доставлен на берег.