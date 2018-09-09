Жириновский стал участником потасовки в Москве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в воскресенье, 9 сентября, устроил потасовку в толпе людей на Пушкинской площади в Москве.

Видео с места инцидента публикует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что политик крикнул одному из мужчин: «Ты сейчас кровью будешь истекать!», а затем получил удар в лицо.

Позже Жириновский и его оппонент оказались на земле. Парламентарию помогла подняться его охрана.

На данный момент обстоятельства инцидента выясняются. По неподтвержденной информации, мужчина обозвал политического деятеля.

6 сентября Жириновский сообщил о нападении активиста, выкрикивавшего коммунистические лозунги. По словам политика, его пытались облить пивом, однако находившийся рядом депутат закрыл его собой.