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Жириновский стал участником потасовки в Москве

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в воскресенье, 9 сентября, устроил потасовку в толпе людей на Пушкинской площади в Москве.

Видео с места инцидента публикует телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что политик крикнул одному из мужчин: «Ты сейчас кровью будешь истекать!», а затем получил удар в лицо.

Позже Жириновский и его оппонент оказались на земле. Парламентарию помогла подняться его охрана.

На данный момент обстоятельства инцидента выясняются. По неподтвержденной информации, мужчина обозвал политического деятеля.

6 сентября Жириновский сообщил о нападении активиста, выкрикивавшего коммунистические лозунги. По словам политика, его пытались облить пивом, однако находившийся рядом депутат закрыл его собой.

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