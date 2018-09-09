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Назван победитель конкурса «Новая волна» в Сочи

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Лауреатом международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи стал представитель России Дан Розин. Об этом рассказал председатель жюри шоу Игорь Крутой.

По его словам, второе место досталось сразу двум участникам: армянскому исполнителю Геворкгу Хартуняну (Gevorg Harutyunyan) и красноярской певице Дарье Антонюк. Замкнула тройку лидеров греческая певица Деми (Demy). 

«Новая волна» проходила на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке с 4 по 9 сентября. В этом году участниками конкурса стали 15 молодых артистов из 10 стран мира, отмечает «РИА Новости».

На мероприятии должен был выступить российский певец Валерий Леонтьев, но отменил свое шоу из-за болезни

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