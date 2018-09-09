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Четыре биатлониста из России начнут выступать за другую страну‍

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Федерация биатлона Молдовы отправила запрос в Союз биатлонистов России (СБР) с просьбой одобрить смену гражданства четырех отечественных биатлонистов. Речь идет об Екатерине Шумиловой, Павле Магазееве, Анастасии Толмачевой и еще одной молодой биатлонистке — Алене Ладыгиной, рассказал генеральный секретарь организации Петр Брия. 

«Мы готовы дать возможность им реализовать себя», — цитирует его слова ТАСС.

Президент СБР Владимир Драчев уже заявил, что организация не будет препятствовать переходу Шумиловой, так как в российскую команду она всё равно не попадает. Сейчас спортсменке 31 год.

1 августа стало известно, что три российских биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко будут выступать за сборную Украины. По словам главы украинской Федерации биатлона Владимира Брынзака, изначально спортсменки планировали начать выступать под белорусским флагом, но «там что-то не сложилось».

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