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Пенс согласился пройти проверку на полиграфе из-за скандальной статьи

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Вице-президент США Майк Пенс заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать, что он не является автором анонимной статьи в газете The New York Times, которая содержала признание в фактическом саботаже в Белом доме.

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«Я бы согласился на это в мгновение ока и прошел бы любую проверку, которую администрация захотела бы провести», — сказал Пенс в интервью Fox News.

Политик подчеркнул, что автор статьи, «если он является сотрудником администрации высокого ранга, нарушил присягу, но не президенту, а конституции».

«Это буквально атака на нашу демократическую систему. И это должно получить всестороннее осуждение», — добавил он.

5 сентября The New York Times опубликовала статью от имени источника в Белом доме, который рассказал о «скрытом сопротивлении» чиновников указам президента США Дональда Трампа из-за несогласия с его политикой.

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