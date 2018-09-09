Прямой эфир

В Минфине назвали невозможным уравнять бюджеты всех регионов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выравнивание бюджетов российских регионов невозможно и неэффективно, это потребовало бы централизации до 80% всех их доходов, заявил первый замглавы Минфина Леонид Горнин.

«Чтобы у нас бюджетная обеспеченность регионов с учетом всех факторов и различий была одинаковой, нам нужно было бы централизовать до 80% всех доходных источников на федеральном уровне с последующим перераспределением. Это неэффективно и невозможно», — цитирует замминистра «РИА Новости».

Горнин отметил, что неравномерная обеспеченность регионов проистекает из того, что и производительные силы, и полезные ископаемые распределены неравномерно.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при обсуждении бюджета России на следующие годы необходимо учитывать показатель бюджетной обеспеченности регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтранс предложил увеличить бюджетные затраты на ремонт дорог в регионах
Медведев обозначил приоритеты бюджета до 2021 года

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017