В Минфине назвали невозможным уравнять бюджеты всех регионов

Выравнивание бюджетов российских регионов невозможно и неэффективно, это потребовало бы централизации до 80% всех их доходов, заявил первый замглавы Минфина Леонид Горнин.

«Чтобы у нас бюджетная обеспеченность регионов с учетом всех факторов и различий была одинаковой, нам нужно было бы централизовать до 80% всех доходных источников на федеральном уровне с последующим перераспределением. Это неэффективно и невозможно», — цитирует замминистра «РИА Новости».

Горнин отметил, что неравномерная обеспеченность регионов проистекает из того, что и производительные силы, и полезные ископаемые распределены неравномерно.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при обсуждении бюджета России на следующие годы необходимо учитывать показатель бюджетной обеспеченности регионов.