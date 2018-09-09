Прямой эфир

Столкновение машины президента Молдавии с грузовиком попало на видео

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Видеорегистратор, установленный на одном из автомобилей, снял момент ДТП с участием машины президента Молдавии. Авария произошла на трассе Страшены–Калараш в воскресенье, 9 сентября.

На кадрах видно, как фуру на большой скорости вынесло на встречную полосу движения и она врезалась в один из автомобилей кортежа. По данным советника главы государства Максима Лебединского, Додону медицинская помощь не понадобилась и он чувствует себя хорошо.

При этом, по данным СМИ, мать президента получила серьезные ранения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о состоянии матери президента Молдавии после ДТП
Появилось видео с места ДТП с участием машины президента Молдавии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017