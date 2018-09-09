Столкновение машины президента Молдавии с грузовиком попало на видео

Видеорегистратор, установленный на одном из автомобилей, снял момент ДТП с участием машины президента Молдавии. Авария произошла на трассе Страшены–Калараш в воскресенье, 9 сентября.

На кадрах видно, как фуру на большой скорости вынесло на встречную полосу движения и она врезалась в один из автомобилей кортежа. По данным советника главы государства Максима Лебединского, Додону медицинская помощь не понадобилась и он чувствует себя хорошо.

При этом, по данным СМИ, мать президента получила серьезные ранения.