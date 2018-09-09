Власти ДНР опровергли информацию о взрыве в центре Донецка

Никаких взрывов и других ЧП техногенного характера на территории Донецка 9 сентября не зафиксировано. Об этом информирует министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее 9 сентября телеканал РЕН ТВ со ссылкой на информацию из интернета сообщил, что в центре города прогремел взрыв. По данным журналистов, это произошло около министерства внутренних дел республики. По некоторым данным взрывов было три.

31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погибли глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Всего в результате инцидента пострадали 11 человек.

По данным советника главы ДНР Александра Казакова, взрывное устройство было заложено «на удачу» над дверью внутри кафе. Оно сработало в момент, когда Захарченко и его спутники заходили в заведение. Подозреваемые в причастности к покушению задержаны.