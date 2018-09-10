Симфония праздника
В Москве ко Дню города было подготовлено несколько сотен мероприятий: концертные программы с участием отечественных и зарубежных артистов, театрализованные шоу, мастер-классы для детей и многое другое. Главным подарком городу к 871-летию стало открытие нового концертного зала в парке «Зарядье». На торжественное мероприятие прибыли президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.
Высоким гостям рассказали о работе над концертным залом, которая велась с 2014 года. После краткого осмотра фойе глава государства произнес приветственное слово перед выступлением симфонического оркестра Мариинского театра.
— Этот зал призван стать сердцем и душой уникального парка в самом центре нашей столицы, приумножить неповторимый образ нашей Москвы и всей России, олицетворяет собой историческую гордость нашего народа и одновременно его стремление создавать новое, идти, безусловно, только вперед, — отметил президент. — Конечно, такой концертный комплекс мирового уровня мог быть создан только в городе, который постоянно развивается, с каждым годом становится более комфортным, удобным для людей.
Празднования в эти выходные охватили не только Зарядье, но и всю Москву. В каждом районе были свои развлечения, шоу-программы и прочие массовые мероприятия. Однако местом наибольшей концентрации культурных событий стал, разумеется, исторический центр. Так, Тверская улица и Охотный Ряд на время торжеств превратились в пешеходную зону с различными инсталляциями, концертными площадками и специальными уголками для отдыха.
Для детей Тверская стала одним сплошным аттракционом. Здесь и бассейны с шарами, и йога в гамаке, и различные мастер-классы… Тем же, кому больше по душе пассивное созерцание, стоило прогуляться до Манежной площади и Охотного Ряда. В первый день зрители могли насладиться шоу-программой уличных коллективов. Наиболее яркие выступления продемонстрировали артисты из Франции — Les Muses Tanguent и Transe Express. Музыканты, не переставая играть, взмывали в воздух на подъемном кране, а публика разражалась аплодисментами и криками «браво».
Впрочем, музыкальная составляющая тут была, очевидно, не главной. Иное дело — второй день, когда на Охотном Ряду прошел концерт РЕН ТВ, собравший на одной сцене множество отечественных рок-артистов. Уже издали был слышен гул множества зрителей. Люди с радостью подпевали любимым песням, размахивая шарами, а многие и пускались в пляс. Да и как удержаться, когда на сцене — Александр Ф. Скляр, Найк Борзов, группы «Ва-Банкъ», «Конец фильма», «Запрещенные барабанщики» «Город 312» и многие другие.
— Стало уже доброй традицией в День города проводить концерт звезд русского рока. И очень важно, что эту миссию взял на себя телеканал РЕН ТВ, — рассказал «Известиям» журналист, ведущий программы «Военная тайна» и участник концерта Игорь Прокопенко. — Потому что РЕН ТВ ведет прямой диалог со своими зрителями, не избегая самых «неудобных» тем. В этом миссия русского рока и нашего телеканала схожа. И для меня большая честь принять участие в этом концерте и стоять на этой сцене.
Если ценители музыки в эти дни собирались на Охотном Ряду и в КЗ «Зарядье», то театралы облюбовали сад «Эрмитаж». Не случайно — именно там проходил ежегодный «Театральный марш», на котором московские театры бесплатно демонстрируют свои лучшие спектакли. Кульминацией вечерней программы стала концертная версия мюзикла «Суини Тодд», поставленная режиссером Алексеем Франдетти в Театре на Таганке.
Спектакль начался немного позже намеченного — всё дело в праздничном салюте, который осветил московское небо в 21:00. Оркестранты на сцене, однако, не остались в стороне и добавили к шуму залпов музыкальное сопровождение, что создало ощущение настоящей феерии. А после светового шоу грянул и сам мюзикл.
Утром следующего дня особо стойкие горожане пришли поправить здоровье на ежегодном благотворительном велозаезде «ТеатРалли», а заодно — сфотографироваться и пообщаться с любимыми артистами. Организовал мероприятие фонд «Артист», все вырученные средства идут в помощь ветеранам сцены.
Спортивную форму продемонстрировали народные и заслуженные артисты: Игорь Ясулович, Игорь Верник, Станислав Дужников, Дарья Мороз, Ирина Апексимова и многие другие. А вел «ТеатРалли» ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
— Мне кажется очень ценным, что мы через пропаганду здорового образа жизни еще и помогаем людям. Это особенно важно в наше, я бы сказал, циничное время, — рассказал актер «Известиям». И признался, что накануне был на открытии зала в «Зарядье».
Праздничный салют в честь Дня города над Кремлевской и Москворецкой набережными
— Потрясающее событие! Зал уникальный: обзавидоваться можно. Что может быть радостнее, чем моменты, когда открываются такие пространства? — отметил Игорь Золотовицкий.
Многие горожане отмечали, что День города стал по-настоящему семейным праздником. Москвичи пришли с детьми и внуками, пригласили в гости родственников из различных уголков России. В празднованиях только за первый день приняли участие более 5 млн человек. И это результат, который впечатляет не меньше, чем многообразие и размах самих развлекательных программ.