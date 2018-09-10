Симфония праздника

В Москве ко Дню города было подготовлено несколько сотен мероприятий: концертные программы с участием отечественных и зарубежных артистов, театрализованные шоу, мастер-классы для детей и многое другое. Главным подарком городу к 871-летию стало открытие нового концертного зала в парке «Зарядье». На торжественное мероприятие прибыли президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Высоким гостям рассказали о работе над концертным залом, которая велась с 2014 года. После краткого осмотра фойе глава государства произнес приветственное слово перед выступлением симфонического оркестра Мариинского театра.

— Этот зал призван стать сердцем и душой уникального парка в самом центре нашей столицы, приумножить неповторимый образ нашей Москвы и всей России, олицетворяет собой историческую гордость нашего народа и одновременно его стремление создавать новое, идти, безусловно, только вперед, — отметил президент. — Конечно, такой концертный комплекс мирового уровня мог быть создан только в городе, который постоянно развивается, с каждым годом становится более комфортным, удобным для людей.

Празднования в эти выходные охватили не только Зарядье, но и всю Москву. В каждом районе были свои развлечения, шоу-программы и прочие массовые мероприятия. Однако местом наибольшей концентрации культурных событий стал, разумеется, исторический центр. Так, Тверская улица и Охотный Ряд на время торжеств превратились в пешеходную зону с различными инсталляциями, концертными площадками и специальными уголками для отдыха.

Для детей Тверская стала одним сплошным аттракционом. Здесь и бассейны с шарами, и йога в гамаке, и различные мастер-классы… Тем же, кому больше по душе пассивное созерцание, стоило прогуляться до Манежной площади и Охотного Ряда. В первый день зрители могли насладиться шоу-программой уличных коллективов. Наиболее яркие выступления продемонстрировали артисты из Франции — Les Muses Tanguent и Transe Express. Музыканты, не переставая играть, взмывали в воздух на подъемном кране, а публика разражалась аплодисментами и криками «браво».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Впрочем, музыкальная составляющая тут была, очевидно, не главной. Иное дело — второй день, когда на Охотном Ряду прошел концерт РЕН ТВ, собравший на одной сцене множество отечественных рок-артистов. Уже издали был слышен гул множества зрителей. Люди с радостью подпевали любимым песням, размахивая шарами, а многие и пускались в пляс. Да и как удержаться, когда на сцене — Александр Ф. Скляр, Найк Борзов, группы «Ва-Банкъ», «Конец фильма», «Запрещенные барабанщики» «Город 312» и многие другие.

— Стало уже доброй традицией в День города проводить концерт звезд русского рока. И очень важно, что эту миссию взял на себя телеканал РЕН ТВ, — рассказал «Известиям» журналист, ведущий программы «Военная тайна» и участник концерта Игорь Прокопенко. — Потому что РЕН ТВ ведет прямой диалог со своими зрителями, не избегая самых «неудобных» тем. В этом миссия русского рока и нашего телеканала схожа. И для меня большая честь принять участие в этом концерте и стоять на этой сцене.

Если ценители музыки в эти дни собирались на Охотном Ряду и в КЗ «Зарядье», то театралы облюбовали сад «Эрмитаж». Не случайно — именно там проходил ежегодный «Театральный марш», на котором московские театры бесплатно демонстрируют свои лучшие спектакли. Кульминацией вечерней программы стала концертная версия мюзикла «Суини Тодд», поставленная режиссером Алексеем Франдетти в Театре на Таганке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Спектакль начался немного позже намеченного — всё дело в праздничном салюте, который осветил московское небо в 21:00. Оркестранты на сцене, однако, не остались в стороне и добавили к шуму залпов музыкальное сопровождение, что создало ощущение настоящей феерии. А после светового шоу грянул и сам мюзикл.

Утром следующего дня особо стойкие горожане пришли поправить здоровье на ежегодном благотворительном велозаезде «ТеатРалли», а заодно — сфотографироваться и пообщаться с любимыми артистами. Организовал мероприятие фонд «Артист», все вырученные средства идут в помощь ветеранам сцены.

Спортивную форму продемонстрировали народные и заслуженные артисты: Игорь Ясулович, Игорь Верник, Станислав Дужников, Дарья Мороз, Ирина Апексимова и многие другие. А вел «ТеатРалли» ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мне кажется очень ценным, что мы через пропаганду здорового образа жизни еще и помогаем людям. Это особенно важно в наше, я бы сказал, циничное время, — рассказал актер «Известиям». И признался, что накануне был на открытии зала в «Зарядье».

день_города Москвичи и гости столицы во время праздничных гуляний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе день_города Юные горожане во время прогулки по Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе день_города Выступление артистов французского центра «Транс экспресс» на Манежной площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев день_города Концертная программа у стен храма Христа Спасителя в честь празднования Дня города Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_5727 Празднование Дня города у храма Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_5426 Празднование Дня города у храма Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков ZURR5944 Выступление музыкантов в честь празднования Дня города Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ZURR6349 Праздничные мероприятия в честь Дня города в центре Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ZURR5883 Участники народных гуляний Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе 01_AMA3570 Барабанщики французского коллектива «Транс экспресс» на фоне Кремля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев KAZ_5027 Экскурсия с радио- и телеведущей Туттой Ларсен в Музее Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков день_города День города в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе KAZ_6480 Президент России Владимир Путин посетил торжественную церемонию открытия концертного зала «Зарядье». После речи главы государства на сцене выступил симфонический оркестр Мариинского театра под дирижерством Валерия Гергиева, оперная певица Анна Нетребко и пианист Денис Мацуев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_7455 Многие гуляющие выбрали сквер перед Храмом Христа Спасителя, как место, где можно отдохнуть в ожидании праздничного салюта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков ZURR6495 На Воробьевых горах состоялся праздничный концерт в честь 871-летия города Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе день_города Праздничный салют в честь Дня города над Кремлевской и Москворецкой набережными Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков ZURR6706 Москвичи и гости столицы снимают праздничный салют на Воробьевых горах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе день_города Салют в честь Дня города на Воробьевых горах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Потрясающее событие! Зал уникальный: обзавидоваться можно. Что может быть радостнее, чем моменты, когда открываются такие пространства? — отметил Игорь Золотовицкий.

Многие горожане отмечали, что День города стал по-настоящему семейным праздником. Москвичи пришли с детьми и внуками, пригласили в гости родственников из различных уголков России. В празднованиях только за первый день приняли участие более 5 млн человек. И это результат, который впечатляет не меньше, чем многообразие и размах самих развлекательных программ.