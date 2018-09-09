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На избирательном участке в Москве братьев приняли за проголосовавшего дважды человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева опровергла информацию о том, что на участке №1982 в Москве два раза проголосовал один и тот же человек.

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«Проголосовавшие — это два брата. Мы проверили книги — у двух избирателей, о которых шла речь, разные подписи и паспорта», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Она отметила, что один из братьев живет в другом районе, но принял решение голосовать на участке №1982, так как работает поблизости. 

Ранее 9 сентября с данного участка поступила жалоба на то, что с разрывом в 16 минут дважды проголосовал один и тот же человек.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, единственным серьезным нарушением, произошедшим 9 сентября, является инцидент в Улан-Удэ (Бурятия). Там зампред участковой избирательной комиссии был задержан после попытки пронести в изолятор временного содержания семь заполненных бюллетеней, сообщает ТАСС.

Памфилова также отметила, что будет незамедлительно сообщать о случаях, если какие-либо нарушения в ходе выборов будут обнаружены.

Более 4,7 тыс. выборов разного уровня проходят 9 сентября в 80 российских регионах.

Прямые выборы губернаторов начались в 22 субъектах. Еще четырех региональных руководителей изберут депутаты заксобраний по представлению президента. Кроме того, в 16 субъектах выберут депутатов заксобраний, а в 12 других пройдут выборы городских дум областных центров. Также в шести регионах планируют провести дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам.

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