Одного из главарей «Аль-Каиды» ликвидировали в Йемене

Один из главарей террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) уничтожен 9 сентября в результате авиаудара в Йемене.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, боевик был ликвидирован в провинции Абьян, расположенной на юге страны. Как отмечает телестанция, налет, предположительно, совершен американским беспилотником.

В августе стало известно о гибели в Йемене лидера «Аль-Каиды» Галиба аль-Заиди в центральной провинции республики. Он был убит в городе Мариб во время сражения против повстанцев-хуситов.