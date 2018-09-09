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Небензя обвинил Запад в попытках сделать из России страну-изгоя

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Западные страны в рамках «дела Скрипалей» пытаются превратить Россию в страну-изгоя и подвести под очередные санкции. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия-1» 9 сентября.

«Да, действительно, сделана ставка на изнурение «режима». То, что сделано (предъявление Лондоном обвинений двум россиянам. — Ред.), — это один из актов далеко идущего и долгоиграющего спектакля», — сказал дипломат.

«Мы сталкиваемся с извращенной логикой ОЗХО»
Постоянный представитель России при ОЗХО и посол в Нидерландах Александр Шульгин — об инциденте в Эймсбери, реформировании организации и сотрудничестве с Великобританией

Он добавил, что его коллеги по Совету Безопасности ООН считают, что «народ России — это одно, а президент России Владимир Путин и власть — это другое». Такое отношение, по словам постпреда, «очень наивно».

Ранее в сентябре Небензя уже допустил возможное введение новых ограничительных мер против России из-за инцидента в Солсбери, где 4 марта были найдены без сознания британский агент и бывший сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Полиция утверждает, что их попытались отравить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет в причастности Россию. Москва категорически отрицает обвинения и требует открытого и независимого расследования.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала парламент о новых выводах расследования, в том числе о том, что в покушении подозреваются двое россиян — Александр Петров и Руслан Боширов. Обвинение считает их агентами ГРУ. Королевская прокурорская служба заявила о получении ордера на их арест.

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