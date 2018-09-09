Путин поздравил евреев с Новым годом и поставил в пример главного раввина страны

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с Новым годом. Об этом в воскресенье, 9 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня у еврейского народа праздник Рош ха-Шана — Новый год. Я хочу поздравить вас, всех евреев России с Новым годом, пожелать счастья, здоровья, успехов, благополучия в каждой семье», — сказал Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой.

Лазар рассказал президенту о традициях праздника, согласно которым в это время евреи задумываются о сотворении первого человека и о человеческой взаимопомощи.

«В России мы это видим. В многонациональной, многоконфессиональной стране мы чувствуем дружбу со всех сторон. Благодаря вам сегодня в России все движется в правильном направлении», — сказал он.

Российский лидер также поставил главного раввина в пример, когда речь в их беседе зашла про детей. Лазар рассказал, что у него их 14, а также семь внуков, отметив, что все они любят Россию и хотят жить в этой стране.

«Мы все должны брать пример с вас! 14 детей! Вашей жене кланяйтесь. Дай бог здоровья», — ответил Путин.

Наступление 5779 года от сотворения мира евреи будут отмечать с вечера воскресенья до заката солнца во вторник. С Рош ха-Шана начинается череда религиозных постов и праздников. После Нового года иудеи справят Йом-Кипур, потом — Суккот и Симхат-Тора.