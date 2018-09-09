Русские сезоны Евгения Светланова

90-летие со дня рождения народного артиста СССР, всемирно известного дирижера Евгения Светланова отметили в Париже конкурсом его имени и концертом российских звёзд классической музыки.

В четвертый раз лучшие молодые дирижеры со всего мира собрались в Париже. Из 362 претендентов лишь 16-ти выпала честь выступить перед авторитетным жюри, в которое вошли Гидон Кремер, Натали Штуцманн, Кристина Рокка, Мауро Букарелли, Андрей Борейко и Йорма Панула. Возглавил жюри главный дирижер Датской королевской оперы Александр Ведерников, в прошлом занимавший тот же пост в Большом театре.

— Евгений Федорович был не только замечательным дирижером, композитором, но и организатором. Его волновала проблема преемственности, — рассказал «Известиям» Александр Ведерников. — Если где-то в мире проходил конкурс, он думал — почему Россия к этому не имеет отношения. Этот конкурс — ответ его чаяниям. Он всегда считал, что старшие и младшие коллеги должны встречаться на одной площадке и делиться опытом.

Конкурс проходил в концертном зале Radio France. Молодые дирижеры демонстрировали свое мастерство, управляя оркестром национального радио. Для французских меломанов Светланов — один из главных кумиров. Но и для дирижера эта страна не чужая: здесь он лечился, и врачи дважды спасали ему жизнь, когда ситуация казалась безнадежной. Поэтому он и завещал создать в Париже конкурс молодых дирижеров.

— То, что конкурс проводится в столице Франции, привлекает к нему максимум внимания, — отметила в разговоре с «Известиями» генеральный директор конкурса Марина Бауэр. — Устраивая смотр каждый год, мы популяризируем имя Светланова в Европе, напоминаем о его искусстве. У каждого участника здесь единственная высокая планка — великий Евгений Федорович.

Нашу страну представляли музыканты с мировыми именами. Российские звезды с удовольствием участвуют в гала-концерте конкурса. В день 90-летия со дня рождения Светланова перед парижской публикой выступили скрипачи Вадим Репин и Дмитрий Махтин, пианист Борис Березовский, виолончелист Александр Князев, пианист Андрей Коробейников. Они исполнили произведения Рахманинова, Чайковского и самого Светланова.

Следующие дни были посвящены соревнованию конкурсантов. Из 16 участников в полуфинал попало восемь. Каждый должен был продирижировать Концертом для скрипки с оркестром ре минор Сибелиуса и Шестой симфонией Чайковского. На все отводилось 40 минут — жюри следило за временем по секундомеру. И восемь раз вместе с оркестром на сцену выходил солист, французский скрипач русского происхождения Марк Бушков.

В финал попали четверо участников. Здесь уже обязательная программа была целиком посвящена Светланову: всем предстояло исполнить пьесу екатеринбургского композитора Ольги Викторовой «Планета Светланов» и симфоническую поэму самого Евгения Федоровича «Даугава». Третье сочинение можно было выбрать на свой вкус, но на все выступление каждому участнику отводилось не более 80 минут.

Финал проходил в присутствии публики. Полный зал лишний раз подтвердил интерес французов к смотру имени Светланова. Симпатии зрителей разделились, явного фаворита не было. И решение жюри оказалось неожиданным. После долгого совещания первую премию решили в этом году не присуждать. А вторую разделили между россиянином Дмитрием Филатовым и участником из Азербайджана Фуадом Ибрагимовым. Два других финалиста — Уилсон Инг и Хаоран Ли из Китая — удостоены дипломов конкурса. Последний также получил приз зрительских симпатий.