Власти ДНР анонсировали боевые учения

Плановые командно-штабные учения начнутся на полигонах ДНР с 11 сентября, сообщил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.

По его словам, это мероприятие — плановое и проводится в рамках подготовки соединений и частей. В тренировках примут участие более 4 тыс. человек личного состава и более 300 единиц военной техники. Маневры будут проходить на расстояниях от линии соприкосновения, соответствующих Минским соглашениям.

Как напоминает «Донецкое агентство новостей», в конце августа в ДНР прошли учения связистов, экипажей танков и боевых машин пехоты, в которых участвовали более 1,5 тыс. военных.

Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Тогда в Донбассе на волне протестов против нового руководства страны, пришедшего к власти в результате госпереворота, были образованы самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики. Киев начал против них военную операцию.

В начале сентября ситуация в Донбассе обострилась из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко, которое произошло 31 августа 2018 года. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар», скончался и его телохранитель. Спустя три дня после убийства ВСУ обстреляли зажигательными снарядами Горловку.