Главой Дагестана избран Владимир Васильев

Депутаты народного собрания Дагестана избрали главу республики, им стал Владимир Васильев, который был исполняющим обязанности главы с 3 октября 2017 года.

На сегодняшний день Васильев является старейшим по возрасту руководителем субъекта РФ, сообщает «Интерфакс».

Его кандидатуру на рассмотрение законодательного собрания Дагестана внес президент России Владимир Путин 17 августа. Также он предлагал рассмотреть кандидатуры депутатов регионального собрания Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

Предыдущий глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, руководивший республикой с 2013 года, ушел в отставку в октябре 2017 года.

Владимир Васильев до осени 2017-го года занимал пост главы фракции «Единая Россия» и вице-спикера Госдумы. Кроме того, он работал в РУВД и ГУВД Москвы, а также в МВД РСФСР и России, дослужившись до первого заместителя главы МВД и звания генерал-полковника.

Более 4,7 тыс. выборов разного уровня проходят в единый день голосования, 9 сентября, в 80 российских регионах. Прямые выборы губернаторов начались в 22 субъектах. Еще четырех региональных руководителей должны избрать депутаты законодательных собраний по представлению президента.

Ранее стало известно об избрании Дмитрия Артюхова на пост губернатора главы ЯНАО.