Травников проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие в выборах главы региона, проголосовав на избирательном участке в лицее №12 в центре Новосибирска. Об этом 9 сентября сообщает местное интернет-издание Сибкрай.ru.

«Первые выборы, которые я помню, — это выборы моих родителей. Я вместе с ними приходил на участок. Это был праздник: возвращались в приподнятом настроении домой», — отметил Травников после голосования.

Выборы губернатора области проходят 9 сентября, в единый день голосования. Участки в регионе будут открыты до 20:00.

К участию в избирательной гонке в регионе допущены Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»), Георгий Михайлов («Народный альянс»), Дмитрий Савельев (ЛДПР) и Андрей Травников («Единая Россия»).