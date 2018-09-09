Гройсман пообещал снизить рост доходов украинцев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь попал в неловкую ситуацию из-за сообщений в соцсетях.

«Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов», — написал глава украинского правительства в Twitter.

Вскоре Гройсман понял ошибку и удалил сообщение, но оно сохранилось в кеше Google, сообщает в воскресенье, 9 сентября, «Страна.ua».

8 сентября Гройсман попал в неловкую ситуацию, поздравляя жителей Днепра (бывший Днепропетровск) с Днем города. Вместо фотографии города-именинника на странице украинского политика были опубликованы виды Киева.