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Гройсман пообещал снизить рост доходов украинцев

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Фото: Global Look Press/DPA/Christophe Gateau
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь попал в неловкую ситуацию из-за сообщений в соцсетях. 

«Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию и рост реальных доходов», — написал глава украинского правительства в Twitter. 

Вскоре Гройсман понял ошибку и удалил сообщение, но оно сохранилось в кеше Google, сообщает в воскресенье, 9 сентября, «Страна.ua».

8 сентября Гройсман попал в неловкую ситуацию, поздравляя жителей Днепра (бывший Днепропетровск) с Днем города. Вместо фотографии города-именинника на странице украинского политика были опубликованы виды Киева.

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