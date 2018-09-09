Врио главы Кемеровской области проголосовал на досрочных выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на досрочных выборах главы региона. Голосование прошло на участке в гимназии №1, которая находится в центральном районе города Кемерово.

После этого Цивилев провел селекторное совещание с главами городов и районов, где обсудил создание комфортных условий на избирательных участках, сообщает РЕН ТВ.

Всего на пост губернатора Кемеровской области, который оказался вакантным после ухода прежнего главы Амана Тулеева, претендуют шесть кандидатов. Кроме того, будет распределено более 400 депутатских мандатов, включая новый состав областного совета, а также предстоит избрать мэра Новокузнецка.

В Кемеровской области голосование 9 сентября проходит на 1653 стационарных участках и 20 временных, которые открыты в больницах, санатории и СИЗО.