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Россия, Иран и Турция обсудили торговлю без доллара

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Глава иранского Центрального Банка Абдолнасер Хеммати заявил, что в ходе переговоров представители России, Ирана и Турции обсудили вопрос торговли между странами с использованием местных валют вместо доллара.

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«Мы решили провести последующую работу в связи с соглашениями на встрече с главой Банка России в Москве», — цитирует слова Хеммати агентство ILNA.

Глава ЦБ Ирана также рассказал, что главными темами встречи были цены на газ и нефть, а также продажа основных товаров и укрепление межгосударственных экономических отношений.

7 сентября в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Они обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.

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