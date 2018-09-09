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«Ростех» продал концерну «Калашников» 60% акций НПО «Молния»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госкорпорация «Ростех» и концерн «Калашников» подписали договор купли-продажи 60% Научно-производственного объединения (НПО) «Молния», который участвовал в создании орбитального космического корабля «Буран». Об этом 9 сентября рассказал замглавы «Ростеха» Александр Назаров.

«Мы долго готовили сделку, просчитывая все нюансы по дальнейшему финансовому оздоровлению предприятия и развитию. «Ростех» сохраняет право в течение десяти лет контролировать запрет на действия, которые могут повлечь отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам», — приводит его слова агентство ТАСС.

Он добавил, что залог акций «Молния» также регистрируется в пользу госкорпорации, причем с правом запрета на отчуждение без согласия «Ростеха» сроком на десять лет.

В августе «Ростех» объявил об испытаниях экзоскелета с электромоторами, благодаря которому военные смогут стрелять из пулемета одной рукой.

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