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Ники Минаж не стала обращаться в полицию после нападения коллеги

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американская рэп-исполнительница Ники Минаж не обратилась в полицию после того, как певица Карди Би бросила в нее туфлей. Информацию об этом распространил портал TMZ в субботу, 8 сентября.

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Отмечается, что Минаж не видит никаких причин для «звонка копам».

Инцидент произошел в ходе церемонии «Harper's Bazaar's», отмечает «Газета.ру». Отмечается, что Минаж оставалась невозмутимой.

4 сентября Ники Минаж случайно оголила грудь перед 50-тысячной толпой на фестивале Made In America в Филадельфии, где она выступала в качестве хедлайнера.

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