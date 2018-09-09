Ники Минаж не стала обращаться в полицию после нападения коллеги

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж не обратилась в полицию после того, как певица Карди Би бросила в нее туфлей. Информацию об этом распространил портал TMZ в субботу, 8 сентября.

Отмечается, что Минаж не видит никаких причин для «звонка копам».

Инцидент произошел в ходе церемонии «Harper's Bazaar's», отмечает «Газета.ру». Отмечается, что Минаж оставалась невозмутимой.

4 сентября Ники Минаж случайно оголила грудь перед 50-тысячной толпой на фестивале Made In America в Филадельфии, где она выступала в качестве хедлайнера.