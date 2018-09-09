Борис Джонсон намерен выплатить жене £3 млн

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон планирует оставить при разводе супруге половину всего своего состояния. Об этом сообщило 8 сентября издание The Sun.

По его данным, состояние Джонсона оценивается в £6,5 млн. Его супруге Марине Уилер отойдет примерно £3 млн. В эту сумму входит и совместно нажитое имущество.

Политик и Уилер были женаты 25 лет. За это время они уже несколько раз расставались –– в 2004 и в 2009 годах.

Официально о своем разводе бывший британский министр объявил 7 сентября. The Sun пишет, что причиной расставания стали измены Джонсона.

Кроме того, журналисты выяснили, что супруги уже несколько месяцев не живут вместе.

У Джонсона и Уилер четверо детей. Ранее дочь политика назвала его эгоистом.