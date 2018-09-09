Британское минобороны отказалось от планов вывести войска из Германии

Минобороны Великобритании отказалось от планов вывести две сотни солдат и гражданских служащих из Германии, где они состоят в совместном британско-германском инженерном полку. Об этом сообщило издание The Sunday Times в воскресенье, 9 сентября.

Отмечается, что данное подразделение необходимо для форсирования рек танками при помощи машин-амфибий.

Кроме того, минобороны Британии хочет сохранить в Германии военную базу для бронетанковых подразделений Соединенного Королевства, объясняя это якобы имеющейся угрозой для Европы со стороны России.

1 апреля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия использует растущие гибридные способности для разрушения, подрыва и оказания влияния на страны по всему миру.