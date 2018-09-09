Прямой эфир

Британское минобороны отказалось от планов вывести войска из Германии

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны Великобритании отказалось от планов вывести две сотни солдат и гражданских служащих из Германии, где они состоят в совместном британско-германском инженерном полку. Об этом сообщило издание The Sunday Times в воскресенье, 9 сентября.

Отмечается, что данное подразделение необходимо для форсирования рек танками при помощи машин-амфибий.

Кроме того, минобороны Британии хочет сохранить в Германии военную базу для бронетанковых подразделений Соединенного Королевства, объясняя это якобы имеющейся угрозой для Европы со стороны России.

1 апреля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия использует растущие гибридные способности для разрушения, подрыва и оказания влияния на страны по всему миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава британской спецслужбы пообещал бороться с «угрозой» со стороны России
Лондон может применить кибератаки против Москвы и запретить россиянам въезд в Британию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017