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В Австрии 13 женщин пострадали при опрокидывании трактора с прицепом

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Не менее 13 человек пострадали в Австрии при аварии трактора с прицепом.

Как сообщила 8 сентября газета Kleine Zeitung, инцидент произошел на северо-востоке страны в коммуне Альхартсберг. Трактор перевозил 14 человек.

На место происшествия прибыли полиция и медики. Пострадавших эвакуировали вертолетами. Все пострадавшие –– женщины, которые ехали в прицепе. Некоторые из них находятся в положении. По данным Красного Креста, семь человек получили легкие травмы, шесть — тяжелые.

Власти начали расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 9 сентября, сообщалось, что премьер-министр Абхазии погиб в ДТП.

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