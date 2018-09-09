В РПЦ заявили, что не признают автокефалию украинской церкви

Русская православная церковь пообещала разорвать отношения с Константинопольским партирахатом в случае есть тот дарует автокефалию Украинской православной церкви. Об этом в субботу, 8 сентября, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы, в Русской церкви, эту автокефалию не признаем. Нам не останется ничего, кроме как разорвать общение с Константинополем», — цитирует его RT.

Иларион добавил, что, когда таким наглым и циничным образом вмешиваются в дела поместной православной церкви, это не только заводит ситуацию в тупик, но и грозит расколом всего мирового православия.

Кроме того, был выражен протест в связи с назначением Константинопольским патриархатом двух иерархов экзархами (представителями) в Киеве.

По мнению митрополита Волоколамского, из-за таких действий, Константинопольский патриарх Варфоломей может оказаться вне правового поля вселенского православия и потеряет право называть себя «главой трехсотмиллионного православного населения планеты», поскольку, как минимум половина этого населения перестанет его признавать.

Автокефальная церковь — это самостоятельная поместная церковь в православии, административно полностью независимая от других православных поместных церквей, но единая с ними в литургическом общении.

17 апреля президент Украины Петр Порошенко призвал архиепископа Константинополя, Вселенского патриарха Варфоломея издать указ относительно автокефалии православной церкви на Украине.

По словам Порошенко, его обращение подписали две из трех действующих на Украине православных церквей — непризнанная Украинская церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

В июле Варфоломей заявил о намерении восстановить единство православных верующих Украины и «даровать украинской церкви автокефалию».