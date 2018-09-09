Британский физик получила премию за открытие 50-летней давности

Открытие астрофизиком Джоселин Белл Бернелл пульсаров — нейтронных звезд, испускающих ритмичные радиосигналы — удостоено премии спустя пять десятков лет.

Британский ученый, которой сейчас 75 лет, совершила свое открытие в 1967 году, будучи аспиранткой лауреата Нобелевской премии по физике Энтони Хьюиша в Кембриджском университете, сообщает РЕН ТВ.

Размер премии «Прорыв» составляет $3 млн.

По мнению ученых, пульсары представляют собой вращающиеся нейтронные звезды с магнитным полем, которое наклонено к оси вращения, что и вызывает ритмичность излучения.

3 августа астрофизики из Канады сообщили о том, что радиотелескоп уловил сигнал, возникший предположительно из-за взрыва, прогремевшего за границами нашей Солнечной системы.