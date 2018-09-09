В киношколе «Индустрия» прошел день открытых дверей

В школе кино и телевидения «Индустрия» прошел день открытых дверей. Режиссер Федор Бончарчук, продюсеры Михаил Врубель и Александр Андрющенко, режиссер мистического «Гоголя» Егор Баранов и режиссер комедии «Горько!» Жора Крыжовников рассказали о творческой работе школы и тайнах профессии.

Вовлеченность в современный кинопроцесс отличает школу от остальных. Студенты уже монтируют и пишут сценарии. Проходят практику на съемках фильма «Притяжение 2», работают с массовкой и самостоятельно доснимают отдельные эпизоды, которые впоследствии войдут в картину. Они снимают свое кино, широко представленное на различных фестивалях.