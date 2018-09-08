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Британский натуралист погиб в результате инцидента с экскаватором

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Фото: commons.wikimedia.org/Jack1956
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Британский телеведущий и автор фильмов о дикой природе Джонни Кингдом погиб в результате несчастного случая на своем земельном участке в Девоне. Ему было 79 лет.

Как сообщает газета Independent, натуралиста задавил перевернувшийся экскаватор. Других подробностей не сообщается.

Кингдом сотрудничал с телеканалами Би-би-си и UKTV Network. На протяжении 20 лет он создавал фильмы о природе своего родного региона Эксмур в графстве Девон.

Ранее стало известно, что телеведущая Би-би-си Рэйчел Блэнд, которая долгое время боролась с раком груди, скончалась 5 сентября в возрасте 40 лет.

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