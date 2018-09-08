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Посольство РФ обвинило Лондон в отказе сотрудничать по «делу Глушкова»

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Фото: Global Look Press/Stephen Chung
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Власти Великобритании отказываются от сотрудничества с Москвой в расследовании смерти бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, вбрасывая в СМИ удобные для правительства версии. Об этом 8 сентября заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

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«Вынуждены констатировать, что официальный Лондон отказывается от сотрудничества в расследовании загадочной смерти 12 марта в Великобритании бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Николая Глушкова, вбрасывая в СМИ очередные версии, удобные для правительства консерваторов», — цитирует «РИА Новости» представителя дипмиссии.

Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотленд-Ярд сначала назвал смерть россиянина «необъяснимой», а позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство.

Газета The Guardian 7 сентября писала, что британская полиция в рамках расследования убийства Глушкова начала рассматривать версию о неудачной попытке его отравления в 2013 году двумя неизвестными мужчинами из России.

«Британская пресса нас отсылает к событиям пятилетней давности, которые явно не имеют никакого отношения к гибели российского гражданина», — отметили в посольстве.

По словам пресс-секретаря, российские дипломаты неоднократно направляли ноты в британский МИД, а также передали в МВД страны официальный запрос Генпрокуратуры РФ о правовой помощи по уголовному делу о смерти Глушкова.

«Ответа до сих пор нет. Мы вновь сталкиваемся с невыполнением британцами своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года», — подчеркнул представитель посольства.

Посол Роcсии в Лондоне Александр Яковенко заявлял в апреле, что британская сторона никак не реагирует на предложения о проведении двусторонних консультаций в рамках расследования убийства Глушкова. 

Москва также неоднократно упрекала власти Великобритании в отказе сотрудничать по делу об отравлении в Солсбери британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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