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В МЧС сообщили о повторной приостановке Керченской переправы

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Работа Керченской паромной переправы второй раз за сутки приостановлена из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте крымского управления МЧС вечером 8 сентября.

«Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (ветер)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе утром в субботу скорость восточного ветра достигала 12-17 м/с, местами были порывы до 20 м/с, высота волн — 1, 3 — 2 метра.

В результате непогоды в акватории Керченского пролива сорвало с якоря плавкран, после чего он столкнулся с опорой Крымского моста. После этого на одном из участков временно ограничили движение автотранспорта, к настоящему времени оно восстановлено.

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