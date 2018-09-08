В Латвии засекли два российских самолета у границ страны

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что засекли два российских патрульных самолета вблизи морской границы страны. Об этом говорится в Twitter военных.

По данным латвийской стороны, инцидент произошел 8 сентября. Самолеты пролетели над нейтральными водами Балтийского моря. Как утверждают военные, это были Ан-26 и Ан-12.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международным правом.

В свою очередь, власти Латвии выступали с антироссийскими заявлениями, говоря о «российской угрозе». Так, в апреле Литва, Латвия и Эстония на основании этого попросили у США и НАТО больше военной помощи и средств.