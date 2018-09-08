Прямой эфир

В Латвии засекли два российских самолета у границ страны

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что засекли два российских патрульных самолета вблизи морской границы страны. Об этом говорится в Twitter военных. 

Балтийский лот. Почему Латвия и Эстония опять требуют компенсаций
Рига и Таллин решили взыскать денег за вхождение в состав СССР

По данным латвийской стороны, инцидент произошел 8 сентября. Самолеты пролетели над нейтральными водами Балтийского моря. Как утверждают военные, это были Ан-26 и Ан-12. 

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международным правом.

В свою очередь, власти Латвии выступали с антироссийскими заявлениями, говоря о «российской угрозе». Так, в апреле Литва, Латвия и Эстония на основании этого попросили у США и НАТО больше военной помощи и средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителям Латвии предложили в случае войны защищаться самим
В Совфеде ответили на планы Латвии и Эстонии взыскать с России за «оккупацию»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017