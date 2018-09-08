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Опубликовано видео столкновения плавкрана с Крымским мостом

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В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено столкновение плавучего крана с одной из опор автодорожной части Крымского моста. Ролик на YouTube выложил очевидец происшествия.

На записи виден участок моста, к которому сильными волнами прибило плавкран, а также буксир, вероятно, пытавшийся отвести объект в сторону.

Инцидент с плавучим краном произошел утром в субботу, 8 сентября. Сообщалось, что сильный ветер сорвал судно с якоря, в результате чего его прибило к опоре 227-й автодорожной части моста через Керченский пролив на участке между островом Тузла и фарватером.

Из-за инцидента движение по участку Крымского моста было временно ограничено, но к настоящему времени движение возобновлено в штатном режиме. Плавкран отбуксировали на безопасное расстояние.

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